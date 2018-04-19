砂石車撞山壁 台九丁九宮里路段恢復雙向通車

蘇花公路台九丁10公里處一輛砂石車呈折甘蔗狀，橫卡在隧道內，造成雙向交通阻斷，事故現場滿是漏油，已有公路人員進行應急處理。（記者張議晨翻攝）（記者張議晨攝）

2018-04-19 15:41

［記者張議晨／宜蘭報導］台九丁（原蘇花公路）9.7公里、九宮里路段，今下午2點49分傳出車禍意外，一輛砂石車行經該路段明隧道時，車輛突然打滑失控，撞向山壁，車頭、車斗在隧道內呈「折甘蔗」狀，雖無人員傷亡，但造成雙向交通受阻。

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車禍現場正由警方進行交管維護，並連繫拖吊車前往處理；由於砂石車橫向卡在隧道無法動彈，公路總局第四區養護工程處緊急調派拖吊車救援，在處裡完事故現場漏油後，已在4點32分恢復雙向通車。（更新16：47分）

蘇花公路台九丁10公里處一輛砂石車呈折甘蔗狀，橫卡在隧道內，造成雙向交通阻斷。（記者張議晨翻攝）

蘇花公路台九丁10公里處一輛砂石車呈折甘蔗狀，卡在隧道內，造成雙向交通阻斷。（記者張議晨翻攝）（記者張議晨攝）

蘇花公路台九丁10公里處傳出大貨車自撞山壁意外，雙向交通阻斷，不少大貨車在南、北向排隊等候意外排除（圖擷取自省道即時系統）