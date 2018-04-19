南市救溺案件多 潛水救援小組成軍

南市救溺案件多，溪河溺水居首位，南市消防局潛水救援小組今授旗成軍，在嘉南大圳演練驗收成果，幼兒場邊觀禮機會教育，消防局提升專業救援，盼避免憾事再傳。（記者王涵平攝）

2018-04-19 15:25

［記者王涵平／台南報導］南市救溺案件多，溪河溺水居首位，南市消防局潛水救援小組今授旗成軍，在嘉南大圳演練驗收成果，幼兒場邊觀禮機會教育，消防局盼提升專業救援，避免憾事再傳。

成軍典禮暨防溺搶救演練在吉貝耍國小旁嘉南大圳舉行，指揮官發布人員落水狀況，勤務指揮中心立即結合救援車輛、船艇、潛水員，以CCIO（救災指揮與管理系統）指揮架構為主軸，立即趕赴現場將溺者順利救援上岸，消防局指出，建立潛水指揮機制並實施潛水員管控，以作為各大隊水域救災之參考。

演練完成後立即由消防局長李明峯授旗給潛水救援小組，消防局自105年起分階段辦理初級潛水員、高級潛水員及救援潛水員等各項訓練，目前潛水救援小組成員共計69名，均具有救援潛水員以上證照（含潛水長及潛水教練），分散配置於消防局各大隊。

李明峯表示，氣溫逐漸升高，戲水民眾逐漸增加，近年來溺水案件頻傳。嘉南大圳為易發生溺水案件地點，將持續強化嘉南大圳防溺搶救作為，避免溺水憾事發生。

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