為求兒子死亡真相 老夫婦奔走20年

20餘年來為愛子李宗益死亡案奔走無效，雲林縣民李福誌今天和老妻穿著「我累了！政府放棄百姓」的白布衣到雲林地檢署前抗議。（記者廖淑玲攝）
［記者廖淑玲／雲林報導］20餘年來為愛子李宗益死亡案奔走無效，雲林縣民李福誌今天和老妻穿著「我累了！政府放棄百姓」的白布衣到雲林地檢署前抗議，要求司法單位能為他死去的兒子伸冤，否則不惜一死，雲林地檢署將重啟「他」字案偵辦，查證有無新事證。
李宗益於民國85年9月27日死亡，當時死亡原因為「車禍」並已結案，唯事後李宗益的父親李福誌說兒子託夢給他是被害死的，懷疑是同車友人設下死亡陷阱，揪集3名同伙害死兒子，但上訴到高分院仍敗訴。
至此20餘年來，72歲的李福誌四處陳情，聲請刑事調查證據狀、從雲林地檢署、最高法院檢察署、甚至連檢察總長、總統府都投訴，結果不是說「逾保存期限依法銷毀」，就是沒有筆錄，讓他心灰意冷。
今天李福誌帶著老妻由訴訟名人柯賜海陪同到雲林地檢署前「伸冤」，由於事先傳出李福誌要到地檢署前自焚，虎尾警方由副分局長連國安率員戒護積極疏處協調，嘉義縣政府社工人員也到場安撫李福誌夫婦。
柯賜海今天抱著4歲兒子到雲林地檢署聲援李福誌夫妻，已不見往年的火藥味，並強調「人命關天」希望檢察官能再針對該案進一步釐清，找出真相。
面對警方到檢察官都說該案卷逾保存期限依法銷毀，無法取得警訊卷宗、筆錄、錄音帶、照片等原始資料，讓李福誌難以接受，今天還拿出當年兒子死亡時的驗屍單，指稱兒子腦後有一道逾8公分的傷口，質疑還有其他涉案人未調查，深信兒子明顯是被人打死，絕非車禍死亡，2夫婦還泣訴「沒政府，政府欺負好人、縱容歹人」、「政府放棄百姓」，相當哀戚。
雲林地檢署主任檢察官黃怡華今天說明，該案相關涉案人，檢方、院方都已確定無罪或不起訴處分，加上相關筆錄資料等均因逾保存期限依法銷毀，因李福誌上月19日曾到雲檢陳情，已分「他」字案偵辦，今天開庭由檢察官何金陞受理，將會聽取當事人意見，並針對他提供的訊息查證有無新事證後再釐清，絕對做到毋枉毋縱。
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「我累了！政府放棄百姓」，李福誌穿上自製白布抗議。（記者廖淑玲攝）
李福誌拿出向檢察總長陳情書信仍無解，讓他難過不已。（記者廖淑玲攝）
2004年間李福誌夫妻拿著兒子遺照，由柯賜海陪同到雲林縣警察局抗議。（李福誌提供、記者廖淑玲翻攝）
雲林地檢署主任檢察官黃怡華強調會再針對李福誌提供的訊息再查證釐清。（記者廖淑玲攝）