為求兒子死亡真相 老夫婦奔走20年

20餘年來為愛子李宗益死亡案奔走無效，雲林縣民李福誌今天和老妻穿著「我累了！政府放棄百姓」的白布衣到雲林地檢署前抗議。（記者廖淑玲攝）

2018-04-19 14:36

［記者廖淑玲／雲林報導］20餘年來為愛子李宗益死亡案奔走無效，雲林縣民李福誌今天和老妻穿著「我累了！政府放棄百姓」的白布衣到雲林地檢署前抗議，要求司法單位能為他死去的兒子伸冤，否則不惜一死，雲林地檢署將重啟「他」字案偵辦，查證有無新事證。

李宗益於民國85年9月27日死亡，當時死亡原因為「車禍」並已結案，唯事後李宗益的父親李福誌說兒子託夢給他是被害死的，懷疑是同車友人設下死亡陷阱，揪集3名同伙害死兒子，但上訴到高分院仍敗訴。

至此20餘年來，72歲的李福誌四處陳情，聲請刑事調查證據狀、從雲林地檢署、最高法院檢察署、甚至連檢察總長、總統府都投訴，結果不是說「逾保存期限依法銷毀」，就是沒有筆錄，讓他心灰意冷。

今天李福誌帶著老妻由訴訟名人柯賜海陪同到雲林地檢署前「伸冤」，由於事先傳出李福誌要到地檢署前自焚，虎尾警方由副分局長連國安率員戒護積極疏處協調，嘉義縣政府社工人員也到場安撫李福誌夫婦。

柯賜海今天抱著4歲兒子到雲林地檢署聲援李福誌夫妻，已不見往年的火藥味，並強調「人命關天」希望檢察官能再針對該案進一步釐清，找出真相。

面對警方到檢察官都說該案卷逾保存期限依法銷毀，無法取得警訊卷宗、筆錄、錄音帶、照片等原始資料，讓李福誌難以接受，今天還拿出當年兒子死亡時的驗屍單，指稱兒子腦後有一道逾8公分的傷口，質疑還有其他涉案人未調查，深信兒子明顯是被人打死，絕非車禍死亡，2夫婦還泣訴「沒政府，政府欺負好人、縱容歹人」、「政府放棄百姓」，相當哀戚。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華今天說明，該案相關涉案人，檢方、院方都已確定無罪或不起訴處分，加上相關筆錄資料等均因逾保存期限依法銷毀，因李福誌上月19日曾到雲檢陳情，已分「他」字案偵辦，今天開庭由檢察官何金陞受理，將會聽取當事人意見，並針對他提供的訊息查證有無新事證後再釐清，絕對做到毋枉毋縱。

相關影音

「我累了！政府放棄百姓」，李福誌穿上自製白布抗議。（記者廖淑玲攝）

李福誌拿出向檢察總長陳情書信仍無解，讓他難過不已。（記者廖淑玲攝）

2004年間李福誌夫妻拿著兒子遺照，由柯賜海陪同到雲林縣警察局抗議。（李福誌提供、記者廖淑玲翻攝）