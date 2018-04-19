運將突發病車停路中央 巡邏警及時救命

警員發現身體不適的鍾男，趕緊破窗開門搶救。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

2018-04-19 13:13

〔記者曾健銘／台北報導〕新北市新莊區66歲鍾姓計程車司機，昨上午開車行經新莊區新北大道七段’青山路口時，突然感到身體不適，直接將車輛臨停在路中央，當時巡邏經過的警員察覺有異，上前查看發現鍾男不斷地顫抖，且右手緊壓心窩，懷疑是中風或是心臟病前兆，2人趕緊破窗將他送醫搶救，才及時救回一條寶貴性命。

新莊警分局表示，丹鳳派出所警員朱俊侑、丁孟穎昨日上午10時許，巡邏行經該路口時，發現計程車停在路中央一動也不動，2人上前查看並多次拍打車窗，但車內的鍾男卻毫無反應，僅見他全身顫抖，右手還緊緊壓著心窩，2人驚覺不對勁，當機立斷破窗將他救出車外，並趕緊聯絡救護車到場將其送醫搶救，幸運撿回一命，讓家屬感激萬分。

警方也呼籲，近來氣溫變化大，駕駛人平時應多注意身體狀況，若有身體不適的情形，應盡量避免上路，且不應疲勞駕駛，椅面肇生各種交通事故而發生憾事。

鍾姓運將突發病，車輛就直接停在路中央。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）