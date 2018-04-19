KTV內13人大亂鬥 連發辣椒水噴射槍攻警 4警中槍

「四連發辣椒水噴射槍」有四罐高壓鋼瓶裝設辣椒噴射劑，以底火方式擊發，威力驚人。（記者鄭景議翻攝）

2018-04-19 12:48

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市復興北路上星聚點，前天凌晨1時許發生一起打群架糾紛，2派人馬唱歌時互看不順眼，大打出手，警方獲報立刻派出線上警力並使用辣椒水壓制，想不到一名民眾竟持「四連發辣椒水噴射槍」回擊，最後有9男4女共13人遭到警方逮捕，依社維法及妨害公務罪嫌移送法辦。

據了解，當時609包廂內的楊姓民眾等8人，與710包廂內的王姓民眾等5人，在走廊上相遇，兩邊互看不順眼，對嗆了幾句後，開始互相拉扯揮拳，2邊民眾還開始打電話「烙人」，事態一度有擴大的危險，所幸警方迅速到場壓制。

其中一名袁姓男民眾，在警方趕來以辣椒水壓制時，竟拿出隨身攜帶的「四連發辣椒水噴射槍」還擊，有4名員警「中槍」，眼睛紅腫，十分難受，其餘員警見狀一擁而上，將袁男壓制在地並逮捕。

「四連發辣椒水噴射槍」有別於一般辣椒水，槍狀而非罐狀，有四罐高壓鋼瓶裝設辣椒噴射劑，以底火方式擊發，威力驚人，幸好中槍的4名員警在經過清洗及治療後，無大礙。

警方表示，雙方人馬事後對傷害罪部分互不提告，全案詢後依社維法將13人法辦，袁男則依妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦，警方也呼籲，飲酒歡唱應量力為之，勿因兩杯黃湯下肚，就聚眾滋事，鑄成憾事。