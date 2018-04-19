小黃運將停紅燈睡著 被叫醒時說了…

2018-04-19 12:42

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市一位計程車運將因為太累了，19日凌晨2時許在吳鳳北路與民族路口停等紅燈時，居然在車裡睡著了，被後面車輛按喇叭，呼呼大睡的他才驚醒，幸好未釀成交通意外；警方到場時，計程車運將睡眼惺忪地說，「我也沒飲酒，也沒吸食安非他命，不然可以驗尿」，警方確定沒有酒駕等違法行為後，勸導他開車累了就要休息。

這名計程車運將說，他因連續開車逾4小時，到了深夜太累了，想說停等紅燈休息一下，結果睡覺了，還好沒有發生意交通意外，實在很不意思。