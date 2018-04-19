公仔迷持刀犯案 出庭辯：拿錢過程未用刀

2018-04-19 12:41

〔記者溫于德／台北報導〕37歲公仔迷王存甫，上月1日凌晨身穿黑衣黑褲並蒙面闖入超市，持刀控制店員後，搶走收銀台內1萬7600元，事後被依攜帶凶器強盜罪起訴，全案今天上午開庭。王雖承認犯案，但也辯，刀子當下已被店員「拍」掉，拿錢過程未用刀，盼院方依恐嚇取財罪論處，並聲請傳喚店員還原案發過程；法官在檢察官同意下，下次開庭將傳喚店員作證，還原事發經過。

因積欠房租而犯案的王男稍早提到，犯案當下店員正在整理貨架，他「拍」對方肩膀預行搶，「但是刀子一下就被對方撥開」，兩人隨後才前往收銀檯取錢；他強調「拿錢過程中未持刀架店員」，因此，應以恐嚇取財罪論處，非相對刑度較高的攜帶凶器強盜罪。

至於王男律師，維持同樣答辯，另也說，當事人確實因財務困難才去犯案，但他已認錯並願意賠償被害人，加上被告家屬下次也會一同到庭談和解，盼法官酌減行刑。律師也依被告意願，聲請傳喚店員到場，以還原事發經過。

該聲請在檢察官也同意下，法官諭知下次開庭將傳喚店員作證。

事實上，本案王男有多次強盜前科，去年12月8日才假釋出獄，以每月3800元租屋在北市北投區，豈知這次背著「鋼鐵人」標誌黑背包犯案，過程均被監視器拍下，到案後承認犯行。

王在檢方偵查時供稱，出獄後找工作到處碰壁，才會重操舊業、持刀犯案；但顯然裝可憐未見效果，仍被依攜帶凶器強盜罪起訴。