毒蟲逆停遇警攔查辯沒吸毒 當場查獲3包安毒眼神死

2018-04-19 12:38

［記者許倬勛／桃園報導］有毒品前科的48歲葉姓男子，18日深夜駕自小客車逆向暫停在路中央，引起巡邏員警注意、上前攔查，葉男見警神情慌張直說會馬上離開，警方經查發現他有毒品前科，葉男急解釋「吸毒是20年前的事情了」，不過仍被查出包在衛生紙內及口袋中的安非他命，全案偵訊後依毒品罪嫌移送。

中壢分局龍興派出所昨日深夜執行巡邏勤務時，在中壢區龍東路發現葉姓男子駕駛自小客車逆向暫停在道路上，看起來十分可疑，於是上前攔查，葉男見警慌張失措，眼神飄移不定、不斷重覆「我馬上離開，我要去接人」，員警察覺有異，便以警用小電腦查出葉男有毒品前科，遂將他留下詢問。

員警詢問葉姓男子還有無在吸毒，他急忙回答：「吸毒是20年前事情了，我已經沒碰毒了。」但員警請他翻動背包時，卻發現1包0.38包公克的安非他命，夾藏在衛生紙裡面，葉男當場傻眼、兩手一攤，隨即向員警承認持有毒品，「那是安仔啦！」（安仔：安非他命的俗語），接著又在他的褲子口袋，查獲2包共2.53公克的安非他命。

葉男到案後供稱，3包安毒皆是向一名綽號叫「阿和」的男子以5000元購買，他平常以做粗工維生，在工地精神不濟時，偶爾會靠毒品提振精神，不料竟因違規停車遭逮。由於葉男的尿液採樣呈陽性反應，訊後依法移送偵辦。

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