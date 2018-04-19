82歲阿嬤上學忘了回家路 搭警車返家

82歲好學勤學的邱阿嬤記錯上課時間，暖警擔心她失智、受傷，蹲陪阿嬤並開巡邏車載她尋找家和親人。（記者黃良傑翻攝）

2018-04-19 12:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕82歲邱阿嬤好學在銀髮學園進修，因記錯上課時間，獨自坐在機車腳踏板等搭公車，新興警方上前詢問關心，阿嬤緊張又說不清，更忘了自家住址，警方擔心她失智或受傷，載著她尋找回家的路，家屬頻向員警點頭道謝。

前金所今天表示，警員柯宗廷、黃騰緯於昨天巡邏至前金區八德二路口時，發現一名阿嬤呆坐公車站牌旁的機車上，擔心她迷路或失智，便主動上前詢問需不需協助，邱阿

嬤支支吾吾，直向警方稱說自己要去上學，卻連自己的姓名跟住家地址都無法正確說出，警方只好先請老婦人上巡邏車，並和老婦人達成協議先回家拿書包後，再一起搭車送老婦人去上學，此時終於才在邱奶奶臉上看見一絲笑容。

抵達老婦人家中後，家屬也很訝異老婦人怎麼自己一個人跑出門，並向警方解釋事情的來龍去脈。原來平時老奶奶都會搭乘公車前往鹽埕區的銀髮學園上課，卻誤將明天的上課日期記成今天了，才會想要一個人搭公車去上學，所幸遇到熱心的警察主動上前關懷，護送老婦人安全返家以免老婦人一個人白跑一趟了。