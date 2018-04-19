醫療暴力頻傳 檢：已修法擴大保護範圍

2018-04-19 12:02

〔記者吳政峰／台北報導〕近年來醫療暴力頻傳，不但讓醫護人心惶惶，連後送病患的消防員也深怕遇到拳腳相向，台灣司法人權進步協會、橋頭地檢署主任檢察官徐弘儒19日表示 ，醫療暴力已被列為非告訴乃論罪，且去年「醫療法」修正後，擴大保護對象，並加重法定刑責，呼籲「酒空」或易怒之人千萬不要對醫護人員施暴，否則下場非同小可。

徐弘儒指出，修法後將醫事人員或緊急醫療救護人員均列為保護對象，舉凡以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，而妨害執行醫療或救護業務者均屬之，違者除由主管機關處3萬元以上5萬元以下罰鍰外，若涉及刑事責任，則需面臨「3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金」之法定刑責，若因此致人重傷或死亡者，更分別處以「3年以上10年以下有期徒刑」或「無期徒刑或7年以上有期徒刑」刑度。

徐弘儒強調，各地檢署多已建立防制醫療暴力機制如下：

（一）設立醫療專組，專責辦理醫療暴力案件，並由該組主任檢察官擔任聯繫窗口，負責對外各項業務協調與交流。

（二）與轄區醫療院所建立醫療暴力案件聯繫窗口，建置案件發生即時通報流程，並立即指派檢察官專責處理，以防止暴力事件擴大。

（三）醫療暴力案件特別於卷皮加蓋「醫療暴力案件」印記，以利案件控管、數量統計及追蹤偵處情形；另執行科分案時亦比照辦理，並由執行科書記官送請檢察官審核是否准予易科罰金。

（四）案件偵結後，將結案書類函覆所轄之縣市政府衛生局，以利該主管機關統計醫療暴力事件與後續對施暴者加以行政裁罰。

另外檢察官在辦理醫療暴力案件也採取下列原則：

（一）從嚴從速偵辦，遏止醫暴行為蔓延。

（二）案件偵結起訴或指揮裁判執行後，必要時適度發佈新聞，以達刑罰一般預防效果，維護公共利益。

（三）依具體個案情節從重求刑，以維護醫療環境與醫護人員執業安全及民眾合法權益。

（四）積極監督法院判決，對於量刑過輕而有違法或不當情事之判決，以提起上訴以為救濟。

（五）判決有罪確定後，審查是否有刑法第41條第1項但書「難收矯正之效」或「難以維持法秩序」之情事，而不准易科罰金，以達刑罰之目的。

徐弘儒認為，醫護人員以救人救世為業，常常不分晝夜值班，堅守崗位，備極辛勞，希望一般民眾能多予鼓勵與掌聲，更要對醫療暴力行為嚴加譴責，採取零容忍的立場，唯有維護醫護人員之執業安全，才能保障民眾就醫品質。