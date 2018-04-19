逆子赴死？縱火燒死父母等6人判死 翁仁賢冷笑未上訴

縱火燒死父母、親人共六人的翁仁賢，二審被判死刑，翁本人未上訴三審，高院已依「職權上訴」三審，翁今仍被裁定羈押。（記者楊國文攝）

2018-04-19 11:57

〔記者楊國文／台北報導〕逆子翁仁賢涉挑選除夕圍爐夜縱火燒死86歲高齡父母等釀成6死4傷人倫慘劇，還嗆「都該死，我不後悔」，一、二審都認定翁手段殘忍、且無教化可能，均判他死刑，高等法院依「職權上訴」三審，特別的是翁男未上訴，高院今代替最高法院召開接押庭，檢方指控翁犯下滔天大罪殺害6人、且有逃亡之虞，仍應羈押，翁兩度冷笑，揮手示意他對羈押沒意見，也不對為何未上訴表示意見；庭末，高院當庭裁定羈押翁。

在押的翁仁賢開庭時，數度露出笑意，還押時媒體問他「為何不上訴？不怕死？」翁揮手示意不回答，保持微笑坐上囚車還押看守所。

法界指出，只要是判死刑、無期徒刑的被告，法院必須依「職權上訴」規定，主動替被告上訴到上一級法院，此案中，翁本人是否上訴，無關緊要，都會上訴到最高院審理。

52歲男子翁仁賢排行老么，4名哥哥與2名姊姊事業有成，20年前他由父兄金援創業，失敗後在龍潭老家務農。

翁仁賢自認父母偏袒兄長，多年前即預謀在最短時間殺害全家滅門，策劃在2016年2月7日除夕夜，趁父母、兄姊、姪子、姪女等親友共16人團聚吃年夜飯時，在屋內縱火，造成高齡父母、姪子、姪女、姪媳和看護在內6人死亡，4人嚴重灼傷，犯後逃亡仍落網。

檢方依殺害直系血親尊親屬等罪起訴翁仁賢，並求處死刑，翁竟囂張表示「他們都該死」、「早就準備要滅門了」，桃園地院、高院都認為，翁男以極端殘忍手段，放火燒死至親，更奪走其三哥一雙就讀醫學院子女的年輕生命，經鑑定，翁犯案時精神正常，且犯後毫無悔意，均判他死刑。