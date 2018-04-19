台南道路列70個危險地點 其中最險的是…

新營等6區道路約70處危險地點，台南市議員參選人李宗翰（左2）與立委林俊憲（右2）今會勘，呼籲善用「台南市政府資料開發平台」數據，針對危險路段的交通設計或指示進行改善。（記者王涵平攝）

2018-04-19 11:51

〔記者王涵平／台南報導〕新營等6區道路約70處危險地點，台南市議員參選人李宗翰今會勘，呼籲善用「台南市政府資料開發平台」數據，針對危險路段的交通設計或指示進行改善。

李宗翰與立委林俊憲今至新營區民權路與三民路口會勘，曾任資料分析師的李宗翰表示，台南市政府資料開放在6都算是領先。且市府非常創新地設立「大台南智慧交通中心」，研考會也與青年團隊「數據看台灣」合作分析台南的交通數據。但可惜空有報告，卻沒有在道路設計或安全指引有相對的改善。

依據「台南市道路潛藏危機地圖」，新營、柳營、鹽水、後壁、東山、白河等6區約有70個危險地點，其中超過90%都集中在新營區。市立綜合體育場旁的長榮路二段與三興街口、金華路一段與三興街口早晚都很危險，道路設計極需檢討。三民路與民權路口，則是危險點最密集的一帶，亟需關注。

李宗翰指出，台南市平均每10人有3台小客車、6.8台機車，數量在6都分居第3和第2名，可見交通絕對是重要議題。特別交通事故往往牽涉人命，不應該輕忽。以溪北地區為例，民國106年交通事故便造成將近2000名傷亡，大概每100人便有1人因車禍受傷或送命。

林俊憲認為，雖然根據台南市警察局的調查，發生交通意外，多為民眾未依規定讓車禍或未注意車前狀況。但有部份地點會如此頻繁地發生事故，必然也與交通設計或安全指示有關係。交通局應該協同台南市警察局，依據數據分析的結果，共同釐清車禍頻繁的原因，進行相關配套。