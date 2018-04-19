韓國就醫單據遺失 竹市警大海撈針尋回

2018-04-19 11:19

〔記者王駿杰／新竹報導〕22歲黃姓女子前陣子出遊韓國卻突發疾病，緊急送往韓國醫院救治，付了上萬元的醫藥費，回國後黃女打算持醫療單據申請海外醫療險，17日黃母將醫療單據放在手提紙袋內，騎機車時卻不慎遺失，慌張向警方求助，經警方沿途調閱監視器，抽絲剝繭，總算幫黃女在一名拾荒老人住處尋獲醫療單據，讓黃女感動不已。

新竹市警二分局文華派出所指出，黃女17日下午5點向警方求助，指母親將她在韓國的就醫紀錄及相關數據放在手提紙袋內並掛在機車前掛鉤上，卻不慎遺失，但母親卻毫無印象紙袋在哪遺失。

黃女焦急向警方說，若醫療單據遺失，恐無法申請保險理賠，更不可能再跑一次韓國申請補發，這筆醫療費讓她先付了數萬元，對她來說負擔不小，懇託警方幫忙。

文華所警員郭庭輔、蔡季帆本著為民服務的精神，根據黃母騎機車行駛的路線調閱監視器，發現黃母行經民族路段時，機車前方的紙袋被風吹落，一路飄到超商前，被超商店員當垃圾放置在資源回收處。

警方連忙趕去超商，但店員卻說資源回收物已遭拾荒老人帶走，但郭庭輔、蔡季帆不死心，繼續調閱監視器，18日上午9點順利在拾荒老人的住處尋獲醫療單據。

黃女發現單據尋回，喜極而泣，不斷感謝警方大海撈針完成「不可能的搜尋任務」，警方則呼籲，路口監視器的作用在於「治安」與「交通」，協尋失物並非責任與義務，提醒民眾平時要將財務妥善保管，避免財物遺失。