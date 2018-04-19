「辦門號、換現金」7通訊行辦人頭門號供詐騙集團被抄

警方查扣冒申電信門號sim卡、門號申請書、身分證影本、偽造電信帳單、帳冊等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2018-04-19 11:16

〔記者邱俊福／台北報導〕「辦門號、換現金」，不肖通訊行涉嫌以廣告、傳單方式，引誘需錢孔急民眾辦人頭門號後，不僅將該門號賣給詐騙集團使用，也可向電信業者領取傭金，並將其辦門號贈送的手機轉賣，牟取暴利，另也有手機代辦業務員，勾串通訊行，以搜購的中國遊客資料辦門號給詐騙集團使用。刑事局電信偵查大隊經長期偵查，昨天北、中、南動員查緝，搜索7通訊行，逮捕7人到案。

警方表示，這些不肖通訊行，每個門號付給人頭約3000元到5000元不等現金回饋，期間通訊行偽造電信業者審核的電信繳費單或者薪資證明，營造門號申請人有付款能力，逃避電信業者稽查，詐得iPhone等高價手機後再將其變賣，人頭門號則賣給不法集團使用，初估每個門號加上電信業者給予的1000元到5000元傭金，通訊行可獲利約萬元。

因此，僅破獲的新北市「布拉德手機行」，負責人黃士堯聘僱弟弟、堂兄、堂妹當員工，家族式經營6年來，至少申辦1500個人頭門號，警方經搜索查扣不法獲利2千萬餘元與高級轎車兩輛。台中破獲的網路通訊行，則專在臉書貼廣告，經營1年來至少申辦200至300個人頭門號。

另有孫、蔡2從事代辦手機門號業務員，向旅行社以1個人頭100元代價，非法取得不知情的中國自由行遊客資料，偽造私章藉此向高雄市5家通訊行，代辦門號多達1800多門號，已全賣予詐騙集團，獲利數十萬元。