援交女被恩客打槍 她關門搶項鍊

2018-04-19 11:09

［記者楊政郡／台中報導］31歲林女在網路「傑克論壇」刊登援交訊息，張男依訊息連繫後到林女北屯區租屋處準備性交易，但看到林女本人「fu」（感覺）不對，而打槍拒絕交易，可是林女通知薛男進房助陣、鎖門，與張男起爭執，當初說好不打槍，雙方拉扯硬扯下張男2兩多金項鍊，隨即跳窗逃離現場，檢方依強制及搶奪罪起訴林女。

起訴書指出，中國籍林姓女子106年11月間在網路「傑克論壇」刊登援交訊息，張貼沙龍美女照片，張男看見後以line聯繫，當晚11時許就到林女位於北屯區租屋處準備性交易，但看到林女本尊，感覺不對，與他心目中的女神相差甚多，拒絕交易要離開。

可是林女也有備而來，立即通知門外的薛男進房，再反鎖房門，不讓張男離去，雙方爭執林女說早就約定不打槍，為何臨時又反悔？張男說就是「fu」不對，沒那個感覺，可是林女急著賺錢哪聽得下去，出手就拉張男脖子上的金項鍊，張男也急著護住項鍊，很快就扯斷被搶走。

林女得手後，也不顧這是自家租屋處，從窗戶立即跳窗離去，薛男緊追在後，張男最後也只能從窗戶離去報警。

林女辯稱這是消費糾紛，有說好不能打槍，張男不付費才會想拉他項鍊，想說拉斷也好，讓他自己去找。

張男說被反鎖屋內，項鍊被林女扯下，他們就逃走了。薛男供稱項鍊好像斷了掉在地上等。

檢察官認為被告觸犯強制罪、搶奪罪等，雙方事後已達成和解，請量處適當之刑。