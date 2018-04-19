飛越分隔島！彰化省道北上車失控撞南下車 毀2車1人送醫

該輛轎車行經花壇鄉省道台一線時接連撞斷路樹、燈桿後翻覆。（記者湯世名攝）

2018-04-19 11:07

〔記者湯世名／彰化報導〕驚悚車禍！彰化縣花壇鄉省道台一線今天驚傳重大車禍，1輛由梁姓女子駕駛的轎車北上行經全興工業前時突然失控衝撞中央分隔島，連續撞斷路樹、燈桿後翻覆在南下車道，還撞擊到南下1輛轎車，梁女重傷受困，消防人員據報派員趕往現場，以破壞器材將她救出送醫急救，臉部及雙下肢都挫傷，所幸無生命危險，目擊者則稱，轎車開得超快，應是彎道處來不及轉正肇禍，事故發生確實原因已由警方釐清。

這起事故發生在今天上午9時許，30歲梁姓女子今天上午9時許駕車行經省道台一線花壇鄉北上車道時，不知何故突然失控衝撞中央分隔島，整輛車連續撞斷分隔島上的路樹、路燈，又撞擊磚製的造景藝術，大量磚塊散落，並撞擊1輛正好南下的轎車車頭，最後翻覆於南下車道。

梁女的轎車兩側氣囊全部爆開，車頭嚴重毀損，車內血跡斑斑，現場滿地玻璃碎片與零件，一片狼藉，梁女則受困車內動彈不得，消防局據報派員趕往現場，動用破壞器材將梁女救出，緊急送醫，臉部與雙下肢均有挫傷，所幸意識清楚，至於是否有骨折，還要進一步檢查。

事故現場造成南下車道大塞車，警方據報派員趕往現場疏導交通，據目擊者指出，當時他們正在北上車道附近作業，只見梁女的轎車開得非常快，正好經過一處彎道，疑似因為經過彎道時來不及轉正而釀禍。附近工廠員工則說，當時聽到轟隆巨響，趕忙出外查看，景象駭人。事故確實發生原因，則由警方進一步釐清。

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