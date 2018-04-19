翻牆的技藝！台南歸仁警方破獲賭場 這招是關鍵…

歸仁警方翻牆，查獲職業賭場。（記者吳俊鋒翻攝）

2018-04-19 11:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕30歲的陳姓男子，以台南市仁德區偏僻河畔的鐵皮厝為掩護，經營天九牌的職業賭場，警方今晨包抄、查緝，但因進出道路兩側都有把風者與監視器，稍有動作，恐被事先通報，前功盡棄，專案小組成員索性直接翻牆，從中間突破，一舉逮獲場主與賭客共48人，依法偵辦。

這處賭場藏身二仁溪畔1間資源回收廠的鐵皮厝內，相當隱密，以俗稱「黑粒仔」的押住玩法為主，連同陳姓經營者，還有持牌、把風者共8人，查獲的賭客有40名，最老的已屆7旬。

歸仁警方接獲線報，當地疑似出現流動職業賭場，分局長梁仁輝指揮成立專案小組，全力追緝，昨天深夜查出確切地點，佈線監控，準備逮人。

警方出動15人到場，發現鐵皮厝前後的進出道路，都有派員戒護，並裝設監視器，任何風吹草動，就立刻往內通報，專案小組若貿然攻堅，業者、賭客們恐一哄而散，讓圍捕徒勞無功，因此更小心部署。

後來警方勘查地形後，今天凌晨1時50分許決定從鐵皮厝中段突襲，但前提是必須翻越圍牆，偵查隊長陳勇志帶頭，縱身攀爬，一躍而過，專案小組成員也陸續跟進，制伏把風者後，隨即破門，控制現場。

警方闖入後，現場先一陣嘩然，接著鴉雀無聲，專案小組查扣了天九、撲克牌等賭具，以及逾3萬元賭資，人贓俱獲，全部帶回分局偵訊。

其實警方制伏把風者，準備破門時，先清點人數，確認專案小組是否都有爬牆跟過來，讓一些資深幹員直呼「幸好身手還在，否則就糗了」。

警方偵訊後，將經營、把風等8名嫌犯依賭博罪移送地檢署，40名賭客則以違反社會秩序維護法第84條規定裁處罰鍰。