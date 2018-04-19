遭騙使用非法醫材？ 李進良告徐薇丈夫等人不起訴

2018-04-19 10:35

〔記者謝君臨／台北報導〕藝人胡瓜的女婿、醫美醫師李進良，被控使用「羅比珍妮」醫材公司涉違法引進的隆鼻、拉皮線材，為病患整形，被依涉嫌違反藥事法起訴；李進良否認犯罪，聲稱是被「羅比珍妮」騙而進貨，怒告羅比珍妮大股東、補教名師徐薇丈夫江正明、已故總統蔣經國御醫姜必寧之女姜琤、公司員工陳佳慧、何沛璇4人涉嫌詐欺，但台北地檢署調查後認定李知情，今將4人不起訴。

「羅比珍妮」醫材公司由負責人姜琤出錢投資，補教名師徐薇的丈夫江正明也是大股東，該公司涉嫌向韓國「媚得康」公司進口、販售未經衛福部准使用的隆鼻、拉皮線材，可能導致病患發炎、感染，不法獲利2000多萬元，北檢去年10月依違反藥事法起訴姜琤、江正明等人，北院審理中。

庭訊時，43歲李進良表示，羅比珍妮是醫材界有資歷的大廠，姜琤父親是兩蔣御醫姜必寧，前夫是台北榮總醫院副院長劉建麟，醫界很多人尊稱她「師母」。

此外，要使用姜琤賣的線材，還須赴韓國訓練，繳交約50萬元的學費，在國內還有各大相關醫療學會、甚至是理事長，在學會上助講推銷，且姜琤也有向診所提供有載明品牌的許可證，每次進貨都有合法的收據，使他完全不覺得拿到的線材是另行加工包裝的非法線材。

檢方傳喚姜琤等人，均證稱當時曾向李進良表示進貨附上的是儀器證照，至於線材證照還在申請中；此外，李進良診所的一名員工也證稱「李進良應該知情」，說法姜琤等人一致。

檢方認為，李進良身為專業醫師，不可能不知道線材因具侵入性、需滅菌等，其證照是與儀器分開的，再加上證人說詞，認定李進良早已知情，今將江正明、姜琤等4人不起訴。