正妹女警與FBI聯手 追回台灣商人受騙750萬

女警林于婷與美FBI聯手攔阻跨國詐騙。（警方提供）

2018-04-19 10:35

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市馬先生經營公司，上個月接到國際詐騙集團假冒美國廠商以電子郵件通知，要更改收款帳號，不疑有他，竟依約匯了750萬元台幣，才發現遭詐騙報警，留美女警林于婷受理後，憑靠她曾赴美、加拿大實習專業，主動與美國FBI聯繫，趁歹徒未領走匯款前及時凍結，成功攔阻這起國際詐騙案。

馬先生與妻子陳小姐昨特地到三民一警分局致謝。他表示750萬元對公司是很大的款項，原以為已匯到國外恐無法討回，傷心不已，感謝警方協助追回匯款，陳女說到激動處，一度哽咽，女警林于婷也謙虛表示，很高興成功追回被詐騙款項。

林于婷畢業於美國紐約大學研究所，回台後考取警察特考，目前在三民第一分局偵查隊服務。

林于婷上個月底受理被害人報案後，立即協助被害人向美國報案，依被害人提供的資料，分析雙方往來的電子郵件、匯款資訊及金額流向，要求美國廠商應積極協助處理。林另透過刑事局國際科，提供美國FBI被害人遭詐騙證據，引起FBI重視。

在台灣警方鍥而不捨，趁著歹徒還未領走詐騙款項前及時凍結，4月中旬，台灣的銀行通知被害人遭詐騙款項已成功攔阻並匯回台灣，讓被害人又驚又喜，特地到警分局向警方致謝。

林于婷留美經歷外，也曾由警政署國際科派赴美邁阿密市警局實習及參加加拿大人口販運課程，從中學習及交流專業知識，讓她了解國外司法組織運作，有助於成功攔阻這起詐騙案。