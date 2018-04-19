台船工人墬落船艙 消防員救援送醫

2018-04-19 09:28
台灣國際造船公司基隆總廠今天上午8時許，一名工人不慎掉落船艙內，基隆市消隊員馳援救人，將掉落船艙的工人固定後，送醫救治中。（記者林嘉東翻攝）
〔記者林嘉東／基隆報導〕今天上午8時許，台灣國際造船公司基隆總廠一名工人不慎掉落船艙內，基隆市消隊員馳援救人，將掉落船艙的工人固定後，送醫救治中。
基隆市消防隊今天上午8點24分獲報，台船位於基隆市中正區和一路224號基隆廠區，有一名工人在施作時，掉落船艙內。中正消防分隊趕緊救援，將他救出後，固定在板架上，送醫救治。
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台灣國際造船公司基隆總廠今天上午8時許，一名工人不慎掉落船艙內，基隆市消隊員馳援救人，將掉落船艙的工人固定後，送醫救治中。（記者林嘉東翻攝）
〔記者林嘉東／基隆報導〕今天上午8時許，台灣國際造船公司基隆總廠一名工人不慎掉落船艙內，基隆市消隊員馳援救人，將掉落船艙的工人固定後，送醫救治中。
基隆市消防隊今天上午8點24分獲報，台船位於基隆市中正區和一路224號基隆廠區，有一名工人在施作時，掉落船艙內。中正消防分隊趕緊救援，將他救出後，固定在板架上，送醫救治。