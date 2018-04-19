泰女愛滋賣淫風波 應召業拿健檢單安撫「老司機」

2018-04-19 00:02

〔記者王捷／台南報導〕泰國愛滋女賣淫風波，引起北中南一片恐慌，台南市警局長黃宗仁更強調，將以鐵腕掃黃，彌補衛生局未及時防疫的窘境。應召業者指出，引發這次愛滋風波的艾莉絲（化名）恐怕導致超過2000人以上的高危險群，讓一票「老司機」最近不敢再「上道」，但應召業者為了力挽狂瀾，應召廣告不再擺出火辣豔照，改放檢康檢查單安撫民心；不過有醫療人員指出，應召業是高風險群，健康報告不一定有用。

據了應，召業者指稱，愛滋確診的艾莉絲所屬應召站是從高雄發跡，在高雄小有名氣，假設艾莉絲五度來台灣都是待上15天，泰籍應召女平均接客8人，那麼疑似受到愛滋感染的男客可能逼近2000人次，還有交叉感染得問題，應召業者人人自危，目前艾莉絲所屬應召站LINE帳號已經關閉，但有可能換個名號重出江湖，因為警方、衛生局根本不知道幕後是誰。

其他應召業者也急忙將同樣是泰國籍的應召女廣告下架，或在廣告上擅自改國籍變成馬來西亞、新加坡等地，以挽救業績。但據應召業者指出，定點生意有下滑，消費者上門頻頻詢問是否有「國貨」，至於其他到台灣性掏金的部分泰國籍女子掃到愛滋風波，連機票錢都還沒賺回來，就被強迫休工。

但也有業者反其道而行，在接洽泰國女子入台時，就先要小姐準備好健康檢查單，為了挽救業績，直接在廣告上附上健康檢查報告安撫「老司機」，不過報告上都是泰文，還是有可能被呼嚨，也有醫療從業人員指出，健康檢查報告不一定準確，應召女本身就是高危險群，容易在性交易過程中染病，最好是最後一次危險性交後，追蹤6個月檢查，而之後再也不從事危險性交，比較安全。