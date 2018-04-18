痛毆情敵打到顴骨骨折 男大生竟逃過傷害官司

2018-04-18 23:13

〔記者王俊忠／台南報導〕90年間，成功大學男學生「阿安」（化名）不滿另名男同學「阿志」（化名）與他心儀的女同學交情要好，5月25日下午，阿安醋意大爆發，在會計系教室揮拳毆打阿志臉部，阿志右顴骨骨折、眼睛受傷，倒地抽搐。94年，阿志才控告阿安，台南高分院更二審以傷害罪告訴時效是6個月已逾期，對阿安判公訴不受理。

檢方起訴指出，被告明知攻擊眼睛有毀敗或減損視能危險，阿安不滿阿志與他心儀的女同學交好，90年5月25日下午3點多，阿安在成大會計系館一間教室內，先摘下阿志的眼鏡，放在一旁，接著握拳重擊阿志臉部與眼睛位置，造成阿志右側顴骨骨折，合併眼眶底部缺損傷害。

隔天，阿志到成大醫院急診，同年6月初接受手術與追蹤治療，才未發生失明或其他難以回復視能的結果，阿安涉犯重傷害未遂罪嫌。

阿安應訊時，坦承是要教訓阿志，他聲稱，雖先取下對方眼鏡後才朝臉部揮拳，但未特別瞄準眼睛，只是眼睛在臉上可能較會受傷，他出拳之後是要繼續問對方，被同學制止，原本就無再攻擊意圖。

更二審法官則指出，阿志臉眼傷勢經適當手術醫療即恢復良好，參酌全部事證統合評價，整體證明力不足使一般人確信，被告是出於重傷害故意，對阿志眼睛出拳重擊，因此，對被告做較有利的認定，所為應是普通傷害犯行，普通傷害罪是告訴乃論，依刑事訴訟法237條，需在得知犯人之時起6個月內提告；但阿志一直到94年2月中旬才提告究辦，已逾法定告訴期間，因此判公訴不受理，與一審認定相同。此案還可上訴三審。