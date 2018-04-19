泰女愛滋賣淫風暴 「免洗女友」15天熱銷50隻

等身娃娃身高從110公分到165公分，有站立版與非站立版。（記者王捷攝）

2018-04-19 00:01

〔記者王捷／台南報導〕泰女艾莉絲（化名）18日愛滋確診，台南市衛生局指出艾莉絲五度出入台灣，足跡遍布北中南，上個月傳出台東的泰籍愛滋女賣淫掀起恐愛滋風波；情趣用品店的業者郭亦軒說，受到愛滋風波影響，擬人等身情趣娃娃熱銷，15天就賣了50隻，娃娃全身可客製化，有男客人甚至拿前女友的照片量身訂做「免洗女友」，有客人說，就是因為擔心中愛滋才會買娃娃，花錢總比賠上一輩子好。

今年還未滿30歲的郭亦軒大約8年前，因為女友喜歡玩情趣玩具，讓他看中情趣用品市場，不僅引進精品按摩棒，還與國外廠商簽約，製作情趣娃娃。

全國獨家進口的等身情趣娃娃，造價約4萬到8萬元上下，看精緻度而定，全身使用醫療用矽膠製作，身高可從110公分調整到165公分，關節處可正常彎曲，有分為站立版與非站立版，基本臉型有40種、三圍、身型，還有各種國籍、膚色可供選擇，幾乎全身都可以客製化。

在使用上，生殖器有溫度，另外可以設定娃娃身體的敏感部位，並能編輯語音，只要在程式輸入文字，在觸摸時娃娃時，娃娃就會發出輸入文字的語音。

另外，情趣娃娃的角色設定不只是女性，也有製作「免洗男友」，男娃娃的肛門可供應男男使用，外生殖器的長度約在16公分，內建軟骨骼，能調整陰莖的形狀，同樣全身也能客製化，最重要的是，如果覺得膩了，不用買新的，消費者能夠在訂購不同的臉型，有嘗鮮的感覺。

業者指出，這個月可能受到愛滋風波影響，業績特別好，在15天內就賣出50隻，有單身的客人就說，雖然娃娃一隻要價上萬元，不過就是因為擔心中愛滋，才會買情趣娃娃回家，花錢總比賠上一輩子好。