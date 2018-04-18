泰籍愛滋賣淫女流竄全台 南市警局長：祭出鐵腕掃黃

2018-04-18 21:49

〔記者王捷、邱灝唐／台南報導〕台南市泰籍賣淫女子「艾莉絲（化名）」今日確認罹患愛滋病，但地下應召站無固定營業場所，且大多透過網路交易，使得衛生單位無法掌握人數。不過，據應召業者表示，受到感染的男客可能逼近6百人次；而面對疫情可能擴大的危機，市警局承諾會祭出鐵腕掃黃。

該業者指出，接應艾莉絲的應召站是從高雄發跡，經營得小有名氣，假設艾莉絲五度來台灣都是待上15天，而泰籍應召女平均接客為8人，那麼疑似受到愛滋感染的男客可能逼近600人次，是相當嚴重的問題，但更為嚴重的是，該應召站一定有自己的熟客群，熟客若感染愛滋，又與其他應召站的小姐性交易，這些性關係就變得相當複雜，可能還會有交叉感染的問題。

「艾莉絲們」的足跡遍布北中南，對於擴大感染的問題，衛生局曾說應召站的特性，讓同仁只能在警方查獲通報時配合採檢，但這說法讓轄區員警不滿，認為衛生局只是想卸責，尤其愛滋病是法定三類管制疾病；一名基層警員痛罵，不設性交易專區導致疫情難以追蹤，是市府的決定，發生事情又想推到警方身上，防疫應是由衛生局來主導，早在初步篩選時就開積極追蹤，而不是等二次確診後又說是靠警方取締。

市警局長黃宗仁說，面對可能的疫情擴大，除了祭出鐵腕掃黃外，也願意提供衛生局行政協助，一起亡羊補牢，基於艾莉絲犯案足跡遍布北中南，也希望能與他縣市警局合作，守護治安與民眾健康。