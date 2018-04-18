「警」累！台北陳抗多 現場將設「警察行動休息補給站」

2018-04-18 21:58

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局鑑於近年街頭抗爭事件激增，全國政治、經濟中心及重要官署都位在台北市，已積極向警政署申請支援警力高達5萬4400人次警力，已佔正常建制警力約50.1％左右。

台北市警局為強化員警照護，及值勤時能有友善的環境待遇，警方未來將在大型陳抗活動現場，提供值勤、備勤員警三餐及夜點，並在前進指揮所設置「警察行動休息補給站」，讓員警能獲得最佳的照料。

台北市警局說，台北市集會遊行陳抗活動遠較其他縣市多，如遇重大法案審查、社會關注議題發生或選舉期間，集會遊行件數更是激增，尤其，近來為年金改革等重大議題審議期間，警方更是遇到長期且激烈抗爭。

市警局為照護員警避免過勞，除了預先規劃每12小時輪替防守分區，供員警輪替休息，在執勤時擇定適當待命處所，以商借鄰近機關會議室或禮堂有空調設備處所為原則，若無適當處所，就在大型警備車上待命或規劃設置勤務帳篷位置，提供員警妥適的休息場所。

警方同時也會加強後勤補給，除了三餐及夜點，會再於前進指揮所設置「警察行動休息補給站」，提供執勤員警食品與飲料。若大型勤務，警政署也會提供「行動餐車」服務，按台北市警察局規劃勤務分區及員警出勤數調派出車量，並由市警局規劃數個車輛停放地點及路線，由餐車業者機動巡迴提供員警三明治、糕餅、咖啡及冷熱飲等食品，適時補充員警體能。