破最大安毒工廠 屏東刑大提供重要情資居首功

2018-04-18 20:50

〔記者李立法／屏東報導〕台北市警方破獲史上最大宗製毒案，起獲安非他命成品超過200公斤，警方發現，嫌犯製造的安毒品質精純，屬於「外銷」等級，每公斤黑市價格近百萬元，提供重要情資破案的屏東刑警大隊居首功，除了可獲高額緝毒獎金，也有機會挑戰破格陞職的榮譽。

查緝毒品經驗豐富的資深刑警說，在新北市土城破獲的安毒工廠，現場查扣的成品晶瑩剔透，質地精純，不像國內藥頭販賣的「糖仔」般粗糙，應為「外銷」貨，透過走私賣到日本或紐澳地區，價格比「內銷」品貴上1、2成。

「防制毒品危害獎懲辦法」規定，查獲屬於2級毒品的安非他命200公斤以上，可獲獎金500萬元，若無檢舉人，查緝人員可獲6成獎金；另依「警察機關查獲第一級、第二級毒品案件行政獎勵基準」，查獲第一級毒品20公斤以上或第2級毒品100公斤以上，首功人員符合警察人員陞遷辦法規定者，得辦理特殊功績陞職。

這次查獲的安毒成品粗估有250公斤，若加上半成品及現場原料，估計可產製3000公斤安毒，製毒規模罕見，首功人員除了可獲高額查緝獎金，還有機會挑戰因特殊功績破格陞職的榮譽。

屏東警刑大隊長林俊賢說，隊部同仁為偵破此案不眠不休，就怕錯失時機，功虧一簣，如果讓這些毒品流入市面，影響社會治安甚鉅，查扣的毒品已送驗，將依照鑑定結果及檢方起訴狀況，為刑大有功同仁爭取最大榮譽。

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