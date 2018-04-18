當年男童被狼師誘姦 成年獲補償陰影揮之不去

2018-04-18 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕42歲林志豐曾任台北市私立景文高中教師，過去涉嫌透過電腦遊戲誘騙25名就讀國小、國中學生到住所性侵，其中1名男童現已成年，向台北地檢署申請的受害補償，近期內獲核可30萬元，但過去的陰影仍揮之不去。

林志豐以電腦遊戲「英雄聯盟」、手機遊戲「創世破曉」結識多名國小男童，並以遊戲誘騙多人到其住所，強迫替男童「打手槍」逾20次，去年8月11日被台北地檢署依強制猥褻罪起訴，其所服務的學校則表示對此事不知情。

根據《蘋果》報導，在2009年至2017年間共有25名男童被林師以相同手法誘騙口交、肛交，且被偷拍性愛過程，林志豐將影片與照片存至其所擁有的17件3C產品內；當時被林師誘姦的1名小學6年級男童現已成年，台北地檢署犯罪被害人補償審議委員會最近通過他所申請的受害補償金，決定核發30萬元，此案共有4名受害者的補償金申請獲得許可。

該名被害人談到，當時是在線上遊戲中認識林姓狼師，進而到其住所作客，不料卻被對方把自己身上衣著全數脫去，多年後林姓狼師落網，接獲承辦此案的員警指稱，受害當時全程被林志豐偷拍錄影，現在想起此事還是感到充滿罪惡感且難過，甚至對家人隱瞞此事至今。

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