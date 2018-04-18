中國統戰軟硬兼施 調查官淪共諜有前例

2018-04-18 20:03

〔記者謝君臨／台北報導〕中國統戰無所不用其極！檢調接獲線報，指在澳門經商的洪姓台商，涉嫌以餽贈現金、禮品或招待旅遊等方式，欲吸收我法務部調查局調查員，藉此伺機發展共諜組織，所幸該名調查員捍拒誘惑，並向上舉報，才讓全案爆發；然而，並非每位調查員都如此廉潔自持，過往仍有調查員淪為共諜被判刑案例。

判決指出，調查局經濟犯罪防治中心前調查員陳志高，曾經手「美欣專案」、「九○五專案」、「兩岸共同打擊犯罪」等業務，他於1997年離職後赴中國經商，為「商旅之友雜誌社」負責人，卻因經營的雜誌社虧損，2004年被上海國安局買通，以每次返台可獲人民幣1萬元代價，在台吸收情治人員。

檢調查出，陳志高多次返台以敘舊名義向工作舊識及同學刺探情治機密，並涉嫌4度買通在調查局經濟犯罪防制中心擔任專員的同學林羽農，藉以刺探調查局情資，台北地檢署於2007年依貪污及違反國安法等罪，將陳、林2人起訴，法院分別判3年、6年有期徒刑定讞。

此外，曾任職調查局兩岸情勢研析處的調查員董建南，在職期間負責蒐集、統籌兩岸政經、情報業務等資料，退休後經常往返中國北京、上海，卻被中國國安單位吸收，中方並透過董誘騙我方退休情報員到中國，希望掌握軍情局在中國情報人員名單。

被害情報員指出，董以旅遊、做生意等藉口，騙他們到中國，一到約定地點，對岸特務即現身全程「陪伴」，並以疲勞轟炸方式，不斷要求提供我方軍事機密，不願配合者就遭軟禁，有人因此被關了1個多月；檢調追查，至少有3名退休情報員遭誘騙到中國；董因此被依涉犯國家情報工作法，判處6年徒刑。