道路不平屢遭檢舉 廉政署鎖定挖路國營事業全面清查

廉政署將執行路平專案廉政革新計劃，重點清查屢遭民眾檢舉施工品質不佳的異常路段。路平工程示意圖。（資料照）

2018-04-18 19:28

〔記者錢利忠／台北報導〕「道路不平」屢成民怨，首善之都台北市近3年多來，因道路不平所衍生的國賠案件數逐年上升，從104年的42件、105年54件，到去年106年增至66件；鑑於道路管線挖掘申請單位多為國營事業，廉政署將執行路平專案廉政革新計劃，重點清查屢遭民眾檢舉施工品質不佳的異常路段。

廉政署今表示，道路管線挖掘的申請單位多為經濟部、交通部所屬或監督的國營事業，廉政署長朱家崎為此拜會經濟部及交通部的首長，說明今年度路平專案的廉政革新計劃。

廉政署指出，將全面清查並將監督的觸角延伸至申請道路管線挖掘及回填的國營單位，統合經濟部及各縣市政府政風處，針對剛完工路段是否於禁止挖掘期間，仍核發開挖許可路證、管線挖掘埋設所開挖出來的土方，有無應該運棄卻仍原地回填等情況進行全面追查。

廉政署表示，屢遭民眾檢舉施工品質不佳的異常路段，將列入路平專案的清查重點，藉由政風預警及肅貪等雙重功能，實施系統性、計畫性之專案清查，包括審視道路施工品質是否符合契約規範、相關作業流程與制度有無未盡完善之處等，清查過程如發現不法，將立案法辦。