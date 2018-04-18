台開案趙建銘更四審改判3年 高檢署不服提上訴

2018-04-18 19:21

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統陳水扁的女婿趙建銘、親家趙玉柱，因涉台開內線交易案，一審至高院更三審均被判有罪，纏訟12年後，趙家父子等4人均受惠速審法審理不得逾8年規定，而獲輕判減刑；今年3月，更四審判趙建銘3年徒刑，高檢署認為判決違背法令，已向最高法院提起上訴。

本案除趙建銘改判刑3年外，趙玉柱改判刑2年6月，併科罰金5000萬元，罰金得以易服2年勞役折算，犯罪所得475萬元沒收；同案被告的部分，前台開董事長蘇德建判2年、緩刑5年，向公庫支付500萬元；寬頻房訊總經理游世一判刑2年，併科罰金6000萬元，罰金得以易服2年勞役折算。

趙建銘被控從2005年起，兩度到北市三井日本料理餐廳，與當時台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一餐宴，席間蘇德建透露許多台開利多的內線消息，趙建銘回家後轉告父親趙玉柱，父子兩人利用趙建銘母親簡水綿帳戶，大量買進台開股票，檢察官依內線交易等罪將趙建銘等人起訴。

本案纏訟12年，兩度被最高法院發回更審而未定讞，但歷審法官都認定趙建銘父子有罪。一審時，趙建銘判刑6年，併科罰金3000萬；二審、更一審及更二審，皆判7年，更三審判趙建銘4年、趙玉柱判4年8月徒刑、併科罰金2500萬元，並已繳交427萬元不法所得，游世一判4年、併科罰金6000萬元，蘇德建判3年4月徒刑；但上訴後，遭最高法院撤銷發回。

更四審庭訊時，趙建銘說，當時未注意到自己身為總統女婿的身分，就跑去參加三井宴，對於衍生諸多風波感到抱歉，他舉例為自己辯解：「我戴了一只假的勞力士手錶，因為我的身分，所有人都會認為是真的，可是一個撿破爛的人戴了真的勞力士，卻沒有人會相信。」趙建銘請求高院相信他並未涉及不法，若認為有罪，請求更四審考量生病的阿公、阿嬤需要他，給予他緩刑處分。趙玉柱則哽咽說，他一生從事教育工作，還曾多次接受表揚，「沒想到當總統的親家，會變成今天這樣！」