李婉鈺妨害公務案 出庭不認罪「不會戒酒，會戒酒醉」

台北地院18日首度開庭審理新北市議員李婉鈺毆警妨害公務案，李婉鈺準時到庭應訊。（記者廖振輝攝）

2018-04-18 18:46

［記者張文川／台北報導］新北市議員李婉鈺，去年11月28日深夜至已婚前立委張碩文家門外密集按電鈴，鄰居報警，李竟呼警員和鄰居巴掌、搶密錄器，還嗆警察「你囂張什麼」，日前被依妨害公務、強制未遂罪起訴，求刑11月；台北地院今首度開庭，李婉鈺否認犯罪。

開庭之後，李婉鈺向媒體強調，案發當天她沒有喝酒，頂多只是連續按門鈴的部分，可能涉及社會秩序維護法，沒有涉及刑責，起訴內容不是事實，盼法官釐清事實，她還說：「我沒說過要戒酒，我不會承諾我做不到的事，我只說過我要『戒酒醉』」。

北檢起訴指控，李婉鈺去年11月28日以雲林鄉親來訪為由，多次致電邀張碩文出席，張表明因為正在處理親民黨主席宋楚瑜母親過世的事情，不便外出，李不死心，酒後前往張住的正義國宅，亂按1樓至8樓住戶的電鈴，尾隨住戶進入後繼續在張家門口狂按門鈴、拍打鐵門，還撕毀張的春聯，皆未獲應門，有鄰居報警。

警方到達前，張的沈姓女鄰居受不了，出面與李婉鈺理論，李婉鈺竟掌摑沈女，大安分局2名警員抵達後，李女又動手搶走警員身上掛的秘錄器，指責警方「穿著制服的流氓、你囂張什麼」，呼了員警一巴掌，被逮送辦，北檢依對執行公務人員施暴罪、強制未遂罪起訴李婉鈺。

李婉鈺在庭內只說了「我否認犯罪」，其餘全由律師代答。他在庭外受訪說，她當天沒有喝酒，喝酒傳聞是以訛傳訛；其次關於起訴所稱她要邀約張碩文去喝酒遭拒，才到他家按電鈴，她認為此部分完全不是事實，希望法官能還她真相、釐清事實，因為透過媒體大幅轉載起訴內容，已對她名譽造成傷害。

對於檢方指控的強制未遂罪，她說此罪名需有被害對象，但此案並沒有被害對象，過去也沒有這樣的有罪案例，「我覺得滿無言的」，希望法官還她公道；她說，此案是由檢方提起公訴，並沒有提告的告訴人，「對於當天被我妨害到安寧的人，我感到很抱歉，但檢方起訴的內容不是事實，請法官還我清白」；李也重申，她並未說過要戒酒，「我不會承諾我做不到的事，我只說過我會『戒酒醉』」。

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