艱苦「捕蜂人生」！消防員：防蜂衣熱爆 摘蜂巢搏命

消防員說，捕蜂衣密不透風，穿上去全身爆汗，有如進入火球般的悶熱。（記者王俊忠翻攝）

2018-04-18 18:34

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市捕蜂捉蛇等動物處理業務，今天（18日）正式回歸農業機關，消防員終於告別「捕蜂人生」！

談到捕蜂捉蛇勤務甘苦，台南市消防局安南分隊隊員陳伯禎說，以往執行捕蜂，必須穿密不透風的捕蜂衣，全身爆汗，有如進入火球般的悶熱；蜂窩也非位處伸手可及之處，有時要爬梯爬樹，看似簡單，卻充滿極大危險性，有時抓完蜂後已體力透支，甚至馬上面臨危險的救災或救護勤務，很感謝消防局全力將捕蜂勤務回歸農業局，減輕消防員工作負擔與危險。

安南分隊隊員郭育志說，自警專畢業後，完全沒有受過捕蜂專業訓練，下單位後只能跟著學長，硬著頭皮去執行捕蜂勤務，幾年下來，聽過消防人員被蜂蟄造成過敏性休克而喪命的例子也不少。感謝這次消防局長、科長努力下將捕蜂勤務回歸農業局，讓消防局同仁能有更多體力去救災、救護，專業分工、各司其職，對市民與消防員來說是一大保障。

土城分隊隊員林文達則說，往常每到夏天是虎頭蜂活躍期，常一天接獲數十起捕蜂案，需開救護車去摘除蜂巢，但很多蜂巢築在樹上或人車較難靠近的高處，往往處理一件下來，耗費超30分鐘，如果此時正有火災或緊急救護報案時，必須儘速脫掉一身厚重悶熱的捕蜂衣，又要浪費一些時間，但火場跟病患是片刻無法等待的，消防員捕蜂，確實會影響消防工作品質！