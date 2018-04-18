租屋改裝套房出租 張淑晶合夥人判賠233萬

2018-04-18 16:34

〔記者王定傳／新北報導〕張淑晶與黃鐸向范姓女子租屋後，卻把房子大改造成多間套房及雅房出租，范女氣憤提訴求償，新北地院法官認為，黃鐸才是簽約人，有責任把房子回復原狀，但他拒絕引導法院人員及建築師進屋勘驗，鑑定機關只能依外觀、建築圖等判斷，最後判定回復原狀價格要233萬餘元，應由黃鐸負擔。

范女提訴指出，張淑晶與黃鐸於2014年7月間向她租屋，表明做為辦公場所、倉庫及員工宿舍使用，她考量房屋老舊，還給予租金優惠，但約定若要裝潢等，不得損害原有建物，也不會影響結構安全，不料，對方竟把1樓的廚房、1至3樓衛浴及3樓臨陽台的外牆拆除，並在陽台的女兒牆上築牆，將陽台改為室內使用。

范女指出，張、黃2人把房屋改裝成多間套房、雅房對外出租，施工期間被她發現並阻止，對方仍不予理會，繼續施工，市府認定該屋是違章建築，拆除3樓陽台違建，造成3樓原臨陽台處，目前沒有外牆，無法遮蔽風雨。

范女先提民事返還房屋訴訟勝訴，再要求張、黃賠償233萬餘元；張淑晶及黃鐸主張，這間房屋原本就是違建，並非裝修所造成，裝修並未影響房屋安全結構。

法官審理認為，這間房屋原本就是違建，不是因裝修造成，而黃鐸是簽約人，加上他自己也坦承有裝修，應回復原狀，但黃鐸、張淑晶拒絕讓法院等人進入，鑑定機關只能依據建築圖、格局圖、測量圖，及建築師觀察外觀進行判定，最後鑑定認為回復原狀須花費233萬餘元，由黃鐸負擔。