偷吃人妻還傳鹹濕簡訊 牙醫「射在妳裡面很爽」

張女丈夫找來徵信人員，拍下羅男前往張女租屋處的畫面。（記者王冠仁翻攝）

2018-04-18 16:16

〔記者王冠仁／台北報導〕曾在聯合醫院忠孝院區服務的28歲羅姓牙醫，與已婚25歲張姓女子有染，兩人趁張女丈夫出國出差時偷情，張女丈夫某次回國發現妻子「怪怪的」，查看妻子手機後，見到羅用英文傳「老實說射在妳裡面很爽」、「回味無窮」等鹹濕簡訊，張女丈夫氣得控告對方妨害家庭。不過，羅辯稱cum（射精）是come（一起）的意思，反諷張女丈夫英文不好，讓他氣得花8千元找專業翻譯社要打官司討公道。

張女丈夫指出，他與妻子5年前結婚且育有1子，家庭生活幸福美滿，但他因工作經商，每年固定數次會前往美國出差2、3個月。去年9月某次他返國後發現妻子「怪怪的」，不僅常搞失蹤，甚至還曾徹夜未歸。他直覺妻子「出軌」，某次趁機查看妻子手機，赫見手機內有許多不堪入目的鹹濕簡訊。

像是羅曾傳「it feels fucking great to cum in you」（射在妳裡面很爽」），「u will be so loose，I will need penis enlargement」（妳會被我弄鬆，我需要去增大陰莖）。

張女丈夫本月提告，羅出庭時辯稱簡訊中英文遭誤解，還稱cum（射精）是come（一起）的意思，該句實為「跟妳相處在一起感覺很好」，第二句則聲稱是美式口語，用來形容張女個性狂野，還聲稱兩人只是朋友關係。

張女丈夫說，他自己經常往返美國，也曾在美國住了14年，「這些英文我怎麼會看不懂？」事發後，他妻子火速搬離住處，自行在台北市東區租屋，但他找來徵信業者查看，卻發現羅幾乎每天都到她租屋處過夜，儼然已半同居，「我們的小孩怎麼辦？」而羅出庭時的誇張說詞，更讓他氣憤，他決定找上專業翻譯社，要向強詞奪理的「小王」討公道。

對此，記者循線致電給羅，但他沒接電話，尚未出面回應。

張女丈夫找來徵信人員，拍下羅男前往張女租屋處的畫面。（記者王冠仁翻攝）

張女丈夫不滿羅「強詞奪理」，花8千元找翻譯社將鹹濕簡訊內容翻譯為中文。（記者王冠仁翻攝）