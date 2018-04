偷吃人妻還傳鹹濕簡訊 牙醫「射在妳裡面很爽」

張女丈夫找來徵信人員,拍下羅男前往張女租屋處的畫面。(記者王冠仁翻攝)

〔記者王冠仁/台北報導〕曾在聯合醫院忠孝院區服務的28歲羅姓牙醫,與已婚25歲張姓女子有染,兩人趁張女丈夫出國出差時偷情,張女丈夫某次回國發現妻子「怪怪的」,查看妻子手機後,見到羅用英文傳「老實說射在妳裡面很爽」、「回味無窮」等鹹濕簡訊,張女丈夫氣得控告對方妨害家庭。不過,羅辯稱cum(射精)是come(一起)的意思,反諷張女丈夫英文不好,讓他氣得花8千元找專業翻譯社要打官司討公道。

張女丈夫指出,他與妻子5年前結婚且育有1子,家庭生活幸福美滿,但他因工作經商,每年固定數次會前往美國出差2、3個月。去年9月某次他返國後發現妻子「怪怪的」,不僅常搞失蹤,甚至還曾徹夜未歸。他直覺妻子「出軌」,某次趁機查看妻子手機,赫見手機內有許多不堪入目的鹹濕簡訊。

像是羅曾傳「it feels fucking great to cum in you」(射在妳裡面很爽」),「u will be so loose,I will need penis enlargement」(妳會被我弄鬆,我需要去增大陰莖)。

張女丈夫本月提告,羅出庭時辯稱簡訊中英文遭誤解,還稱cum(射精)是come(一起)的意思,該句實為「跟妳相處在一起感覺很好」,第二句則聲稱是美式口語,用來形容張女個性狂野,還聲稱兩人只是朋友關係。

張女丈夫說,他自己經常往返美國,也曾在美國住了14年,「這些英文我怎麼會看不懂?」事發後,他妻子火速搬離住處,自行在台北市東區租屋,但他找來徵信業者查看,卻發現羅幾乎每天都到她租屋處過夜,儼然已半同居,「我們的小孩怎麼辦?」而羅出庭時的誇張說詞,更讓他氣憤,他決定找上專業翻譯社,要向強詞奪理的「小王」討公道。

對此,記者循線致電給羅,但他沒接電話,尚未出面回應。

張女丈夫不滿羅「強詞奪理」,花8千元找翻譯社將鹹濕簡訊內容翻譯為中文。(記者王冠仁翻攝)