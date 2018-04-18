士官長辯：潑妻促冷靜 沒意識到是拿強鹼

2018-04-18 15:55

〔記者黃捷／台北報導〕國防部軍情局朱姓士官長不滿陳姓妻子提議離婚，狠淋2桶「氫氧化鈉」強鹼溶液，導致妻子全身多處灼傷、視力受損。士林地院今開庭，朱男竟想塑造自己好男人的形象，辯稱只是想讓妻冷靜，才隨手拿起水桶潑灑，沒意識到拿的是強鹼溶液。

檢方起訴指出，30歲朱男與34歲陳女感情不睦常吵架，陳女去年7月1日傳LINE要求離婚、分居，朱男竟朝她的攤車噴漆洩憤，還到租屋處預謀潑鹼，事先關閉水源總開關，待妻子踏進家門，當場淋下2桶氫氧化鈉溶液，掐脖壓制後才離開現場。

檢方原依重傷害起訴，法院審理重點則在於要用重傷害未遂、還是傷害論罪，陳女治療後傷勢恢復良好，並與朱男達成和解，若最後以傷害論罪，因陳女願意原諒撤告，法院就會判決公訴不受理，朱男就可能逃過刑責，也能保住士官長職務及退伍後的退休俸。

朱男今辯稱，他從來沒想過潑鹼傷害陳女，當天是因家中陽台排水孔堵塞，才會出門買鹼片疏通，途中接到陳女傳LINE提議離婚、分居，他認為事情沒嚴重到這樣，但妻子堅持，他很生氣，才會臨時起意買噴漆去噴攤車，隨後回家。

朱男還說，因陳女一直堅持離婚，還打電話打擾他的父母，見陳女進家門，為了讓她冷才隨手抓起門邊的水桶，朝陳女身上潑去，沒意識到那一桶是強鹼溶液。

法官質問他傍晚5點多回家，陳女則是9點多回家，這期間他都沒有疏通水管？朱男說，他都在整理衣服，法官追問，小小7坪的套房要整理4個小時？朱男一時語塞，才結巴地說：「因為很多，有些舊衣要拿去回收。」

朱男並否認關閉水源，法官再問，那為何他也被鹼潑到，卻不就近在家沖洗，反而騎車去超商買水，朱解釋，他本來以為不會這麼嚴重，離開後發現身體發燙，心裡卻又想著不適合回家，才會選擇去超商買冰水，後來提著水返家想幫陳女清洗，陳女卻已被救護車載走，「我並不想傷害她」。