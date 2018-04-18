通緝犯返家探母 警甕中捉鱉逮人

2018-04-18 15:58

［記者陳恩惠／台北報導］49歲葉姓男子因涉多起毒品案件，分別遭士林地檢及士林地院發布通緝中，逃亡月餘，日前返回士林地檢署旁邊的住家探母，意外遭轄區眼尖的台北市警士林分局天母派出所警員發現，趁他傍晚下樓閒逛時，以聲東擊西之法、前後包抄將他逮捕歸案；問他為什麼逃，葉嫌苦著臉「我還在用（毒）啊！」

天母所表示，葉嫌原本與母親同住在北市士東路200巷內的公寓，因涉多次毒品案件，成為轄區的毒品調驗人口，儘管住家旁邊不到50公尺就是士林地檢署和士林地方法院，但是每次檢察官或法官通知開庭時，葉嫌卻都拒不到案，其中還有件毒品案被判刑10個月確定，必須要入獄服刑。

警方說，士林地檢署先後在3月及4月初發布通緝，士林地院本月也因葉嫌的毒品案未到案，而發布通緝中；天母所警員平日即對轄內遭通緝的葉嫌多有留意，但他的行蹤飄忽，不易掌握其出入之時間，前天（16日）下午4時許，員警在葉嫌住家附近發現蹤跡，確認葉嫌已回家藏匿後，立刻召來支援警力前後包圍，假意要從前門突入攻堅，葉嫌見狀自後門逃離，當場被埋守的警力逮個正著，隨後押上警車帶回警所偵辦，警方聲東擊西戰術奏效。

警訊時，葉嫌供稱，明知自己是地檢和地院發布多條毒品案的通緝犯，只因身染毒品惡習而無法自己，即便家住在士東路士林地檢署旁，法院和地檢署都近在咫尺，也不願前往報到。

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