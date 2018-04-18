甜蜜時拍了裸照 分手時銀行OL卻被7度姦淫...

廖姓男子不滿任職銀行OL的前女友小芬和他分手，竟散佈她的下體照給她、揚言「潑酸潑妳」、「被我等到我會殺人」，並恐嚇將散佈裸照給其母、男友，誆稱若她3個月內和他發生10次「分手砲」，即同意銷毀裸照，單純的小芬被迫於2個月內被廖7度姦淫，高等法院依7個強制性交等罪，判廖7年徒刑。（情境照）

2018-04-18 15:22

〔記者楊國文／台北報導〕廖姓男子不滿任職銀行OL的前女友小芬（化名）和他分手，竟散佈她的下體照給她、揚言「潑酸潑妳」、「被我等到我會殺人」，並恐嚇將散佈裸照給其母、男友，誆稱若她3個月內和他發生10次「分手砲」，即同意銷毀裸照，單純的小芬被迫於2個月內被廖7度姦淫，高等法院依7個強制性交等罪，判廖7年徒刑，可上訴。

判決指出，廖男前年初和銀行OL小芬交往，6月間，小芬發現廖男和前女友仍藕斷絲連，因此和他分手。

同年7月，廖男發現小芬已另結新歡，心生報復，以LINE傳送「阿X要公佈妳漂亮的身體，讓大家欣賞」，隨即將2人交往時拍小芬的裸照、下體照傳給她；隔天起，廖男更以散佈小芬的裸照給其母、男友、銀行同事，並稱要到她家站崗，以「被我等到妳就很難看」、「硫酸潑妳」和「死、死、死，我們一起死」等話恐嚇她，還放話「我會讓妳媽媽去住醫院」。

小芬驚嚇不已，向廖男求情。廖男認為小芬已上當，要求小芬在3個月內和他發生10次性關係的「分手砲」，就會銷毀裸照，兩人從此各過各的；單純的小芬竟信以為真，依約到廖指定的新北市多家摩鐵，2個月內被他7度性侵。不過，第3個月起，小芬因受不了廖的騷擾，告知男友此事，並報警處理。

廖坦承和小芬7度發生性關係，但辯稱是兩情相悅。高等法院依2人互傳LINE的資料，認定廖性侵事證明確，昨判他7年徒刑，可上訴，恐嚇罪則判4月徒刑，可易科罰金12萬元確定。

針對情人分手後男友持裸照恐嚇前女友案時有所聞，婦女救援基金會表示，「真正愛你的人，不會強迫你拍裸照」，男友不會因此就生氣、或甚至失去他，提醒女子勿讓男友拍裸照，才能保護自己。