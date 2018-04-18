三寶出沒累翻警？報案機車失竊，其實是…

2018-04-18 14:52

〔記者姚岳宏／台北報導〕民眾粗心讓警察忙翻了！日前黃姓女子日前到警局報案，表示機車停不到兩小時就遭竊，警方調閱監視器，才發現黃女記錯位置，最後尋回愛車，隔不到一周，昨又有另名連姓女子報案機車遭竊，最後發現又是記錯位置，兩女雖都忙不迭向警方道謝，但也讓警方疲於奔命。

台北市文山二分局萬盛派出所警員周芳敬本月初於警所備勤時，接獲黃姓女子報案，黃女表示機車停放不到兩小時就不見，「應該是被偷了！」便慌忙前往派出所報案尋求警方協助，後經周員仔細調閱周邊路口監視器，才發現原來黃女記錯停放位置，烏龍一場。

相隔不到1週，昨天下午同所警員黃鈴方、侯帝光，又受理到另名連姓女子報案，連女稱停放在自家門口的機車不見了，黃員耐心詢問連女平時騎機車最常去處，調閱監視器畫面查看，侯員則親自前往連女所稱的現場附近巡查。

就在兩員查察十分鐘內，就在萬隆捷運站後方路旁發現連女機車，連女這才想起，自己確實將愛車停放該處，一時不注意忘記了，並對黃、侯二員致歉，並表達謝意。

文山二分局呼籲，民眾機車若停放臨近交通運輸站附近時，因車輛停放眾多，恐難以找尋，建議可用手機照相，將周遭建築物相對位置拍照存証，避免事後苦尋不著車輛的困擾，切記「彎腰上個鎖，愛車牽不走，龍頭記得鎖，小偷搖搖頭。」