台電特展涉盜用地圖重製 文史工作者喊告

2018-04-18 14:49

〔記者林欣漢／新北報導〕文化部長鄭麗君曾出席引言的台電「築蹟特展」，涉嫌未經當事人同意，擷取瑞芳文史工作者林文清部落格上的「清國井地圖」，重製輸出後展示，林文清今天說，與台電交涉快半年，對方都未回應，將到基隆地檢署按鈴控告台電違反著作權。

台電於2017年11月14日至2018年1月18日於台電大樓展出築蹟特展，介紹太子賓館、金瓜石神社、清朝第一口官煤「清國井」等，林文清接獲友人通知，台電展出的「清國井地圖」，與他部落格上的「清國井地圖」十分相似。

林文清前往查看，認為台電是盜用他部落格上的地圖，重製並輸出後展示，但向台電反映快半年，「都沒人理我。」林文清今天在部落格上撰文，痛批台電身為國家層級的國營企業，竟做出這種事，讓鄭麗君等人士都蒙羞了。

歷史建築「清國井」是台灣第一口官煤，但長年未受重視，還差點被賣給財團蓋房子，命運多舛。林文清說，台電在清國井保存一事上，從未盡心盡力，連指示牌都不願幫忙，還舉辦特展大肆宣傳重視文資保存，與深澳燃煤電廠案如出一轍，真的是睜眼說瞎話。

林文清說，這些龐大的國營機構，一再犯這樣的錯誤，強佔民產，將予以提告，未來所得將本於公益，取之於社會用之於社會，投入台電各項業務的相關考察上。