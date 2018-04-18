做得到嗎？判8月通緝入監 10次酒駕男嘆年歲已高決心戒酒

2018-04-18 14:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市有喝酒並騎機車回家習性的廖姓男子，雖曾因酒駕自撞脊椎受傷，但仍不改酒駕習慣，從1999年起，陸續被警方查獲10次酒駕，最後一次酒駕判刑8月，必須入獄執行，他未到案執行而被通緝，中市警局三分局立德派出所逮捕他歸案時，56歲的他感嘆說「我年歲已高，不適合再進出監獄，我要下定決心戒酒，出來不喝了！」

立德所調查，因酒駕被判刑8月的56歲廖男，今年3月底被通緝，警方本月4日中午在他的租屋處旁埋伏，逮捕正要外出的廖男，廖男當時提著打包好的行李，似乎想要搬家或遠行，見到警察立即知道來意，他說，他已經準備好了，打算當天下午到地檢署報到入獄執行，卻沒料到警方早一步來找他。

一般酒駕都是易科罰金了事，警方問他為何沒有易科罰金？還是沒錢繳納罰金？他頗羞愧說，他是第10次酒駕，法官不願意輕判，而是重判8月徒刑，「不能繳錢」（不能易科罰金），警方側面瞭解，廖男從1999年至今，陸續犯下10次酒駕公共危險案，亦曾入監服刑過，卻仍持續再犯。

廖男強調，自己平常就有喝酒的習慣，因貪圖方便而自己騎機車回家，他感嘆說，自己活到大把歲數，還要進出監獄，「我年歲已高，不適合再進出監獄」，他保證這次出獄後會戒酒，至於是否做得到，8個月後即可驗證，警方將他解送台中地檢署歸案。

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