色運將迷昏3韓妹性侵 判刑7年4月定讞

2018-04-18 14:26

〔記者張文川／台北報導〕3名韓女去年1月來台包車旅遊，色運將詹侑儒在乳酸飲料中下安眠藥，假好心送給3女飲用，再趁其中2女昏睡期間，性侵其中1女，一審依加重強制猥褻、毒品等罪重判11年，高院二審認定詹男乃性侵犯行，非僅猥褻，今年1月改依加重強制性交罪判7年4月，毒品罪部份因罪證不足判無罪；最高法院認同二審判決，今駁回上訴定讞。

判決指出，41歲的詹男去年1月12日載3韓女出遊，至九份、金瓜石等地旅遊，他在金瓜石黃金博物館停車場內等待時，以打火機將含FM2成分的安眠藥磨碎，摻入乳酸飲料中，3女返車後拿給她們喝。

其中2女不疑有詐而喝下，1女小啜一下覺得有點苦而沒喝，待詹男開車抵達士林夜市後，清醒的女子因叫不醒另外2女，只好獨自下車逛夜市，詹男將2女載往偏僻處，以手指性侵其中1女得逞。

3女當晚返回旅店，2女仍持續昏睡到隔天下午，遭性侵的被害人隱約想起在車內遭詹男脫絲襪指侵，3女為了驗證，到超商買同款飲料試喝，發現根本沒苦味，才驚覺被下藥，報警處理。

詹男到案供稱，當時剛好有其他有人傳A片，他看完後先在駕駛座手淫，但還是忍不住情慾，才會到後座偷摸女子下體，但堅決否認指侵被害韓女，但因韓女陰道內確實採集到詹男DNA，檢方起訴求刑15年。

士林地院一審依加重強制猥褻、欺瞞施用三級毒品罪判處11年徒刑；高院二審認定詹男是犯加重強制性交，而不僅是猥褻，因此改判7年4月，至於施毒部分，因罪證不足而改判無罪。

最高法院今評議認同二審判決，駁回檢方與詹男上訴，全案定讞。