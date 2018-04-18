用這種方式籌喪葬費 警斥：對得起亡父在天之靈嗎

2018-04-18 14:32

〔記者許國楨／台中報導〕魏姓男子被詐團吸收當車手，與另兩名多年好友共同組成「鐵三角」分別負責提領、轉交及上轉贓款工作，上工7天已陸續提領了200萬交給上手，但法網恢恢疏而不漏，上週五提領了54多萬元與另兩人在車內等著交付上手時被警方攔查到，他辯稱因父親剛過世為了籌措喪葬費才鋌而走險，讓警方不禁痛斥，用這種方式對得起亡父在天之靈嗎？

台中市警局保安大隊第一中隊分隊長莊念遠當晚帶班巡經西屯區黎明路三段時，發現一輛自小客車違規紅線停車上前盤查，車內有駕駛黃姓男子（28歲）、副駕駛座的魏姓男子（26歲）及乘客吳姓男子（25歲）等3人，過程中警方發現魏男神情慌張，言詞閃爍，經魏同意下打開隨身包包，赫然發現內有存摺8本、金融卡5張、手機。

另魏男自行在置物箱紙盒內取出549張千元鈔﹐一共54.9萬元，坦認是稍早提領的贓款，警方在現場清點贓款時忍不住自嘲「真的是數錢數到手抽筋」，隨即將3人一併帶回偵辦，經漏夜隔離訊問得知，魏男供稱被詐團吸收當車手，與黃姓、吳姓另兩名多年好友共同組成「鐵三角」分別負責提領、轉交及上轉贓款工作。

魏男在警訊中起初辯稱，因父親剛過世為籌措喪葬費用才鋌而走險，後來才又改口稱，與黃男是多年好友，對方知道他缺錢才幫忙介紹這個自認輕鬆又賺錢快的工作，上工7天以來已陸續提領了約200萬贓款，每次佣金為當天提領金額的1.5%，3人已分別領得3萬元酬勞。

當天他又提領了54.9萬，準備交付上手後，3人一起去慶功，沒想到等候期間因違規被警方查獲，警方則勸誡魏男等3人，別再從事這種違法的工作，就算是賺了錢但是花得安心嗎？訊後全案依詐欺罪嫌送辦。

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