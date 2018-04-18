樂托邦「再來就燒掉埔心牧場」 里長參選人稱玩笑、留言被扭曲

樂托邦音樂季嗨翻樂迷，卻引發不少問題。（記者許倬勛攝）

2018-04-18 14:01

［記者許倬勛／桃園報導］樂托邦國際音樂季連續2年在楊梅埔心牧場舉辦，湧入上萬樂迷狂歡，卻因噪音、稅收等問題產生爭議，青山里里長參選人葉福州更是在臉書社團「楊梅人」留言表示，「明年再來就放火燒掉埔心牧場」，掀起網友論戰。

附近居民抱怨，6、7日連續舉辦2天的音樂季，從中午12點到晚上10點，期間音浪大作、吵得人難以入眠，要求埔心牧場不得再舉辦類似活動，「最好明年也不要來辦了！」葉福州也回覆：「明年再來就放火燒掉埔心牧場。」

網友轉載葉福州「放火」言論、灌爆他的臉書，「玩笑不是這樣開」、「孫安佐也這樣說話被抓」、「公眾人物不該亂說話，請拿捏好分寸」；也有網友說，「僅是表達個人意見，因為真的太吵」。

葉福州解釋，整段對話遭到網友刻意扭曲，「放火」一說只是開玩笑，抹黑者也未呈現完整對話，起初是因李家興議員向主辦方表達不滿，稱若再讓楊梅人不得安寧，就率居民癱瘓埔心牧場，而他只是「附和」，很明顯是句玩笑話，卻遭惡意攻擊，讓人很是委屈。

葉福州另說，牧場舉辦電音派對本來就違反畜牧法，市府環保局無能縱容主辦單位噪音擾民，且舉辦過程多有瑕疵，不宜再讓類似活動在楊梅地區舉辦。