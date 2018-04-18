人民參與審判！新北地院首辦國民參審模擬準備程序庭

新北地院今首度舉辦國民參審模擬法庭。（記者王定傳攝）

2018-04-18 13:14

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院今首度舉辦國民參審模擬準備程序庭，順利完成後，將於5月17日上午選任國民法官、下午即進行審理庭；司法院刑事廳長蘇素娥表示，希望未來國民法官一起參與事實認定、法律適用與量刑，透過全程參與，讓國民感情、多元意見能進入法庭，與專業法官交流，讓司法更透明！

新北地院今首度舉行超商搶案的模擬準備程序，由審判長陳信旗、法官陳威帆及施建榮組成合議庭，公訴檢察官則是蔡學誼及何克凡，律師陳宏奇、莊巧玲擔任模擬被告（法院人員）的辯護人，超商搶案的被害者也是由法院人員擔任。

雖是模擬開庭，但與正常開庭，程序及氣氛都完全相同，檢方先陳述起訴要旨、告知被告涉嫌罪名及訴訟權利，詢問認罪與否等，合議庭再確認檢辯雙方爭執與不爭執事項，列出事實及法律爭點，並針對檢辯雙方所聲請的調查證據必要性進行評議，並宣示裁定結果，並與雙方確認審理計畫等內容；準備程序庭結束後，將於5月17日選任國民法官，下午即進行審理庭。

司法院刑事廳長蘇素娥受訪時說，為了讓人民相信司法、了解司法程序，最好的方式是讓人民走進法庭，今天的準備程序是針對事實、法律、證據進行整理，讓國民法官進入審理時，可更加快速掌握案情。

蘇素娥說，國民參審草案經過司法院及行政院會銜，即將送進立法案，希望在審議階段，經過充分討論，讓國民參與事實認定、法律適用、量刑等，透過全程參與，讓國民法律感情、多元意見進入法庭，專業法官交流，讓國民更加理解法律、司法更透明。