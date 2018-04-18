浩鼎案》拿走中研院醣分子 浩鼎員工：受「老闆們」指示

2018-04-18 13:24

〔記者黃捷／台北報導〕前中研院長翁啟惠、浩鼎董座張念慈因浩鼎案，遭士林地檢署依貪污罪起訴，士林地院今開庭，傳喚時任參與技轉案的浩鼎員工林侑蓁作證，林表示，她收取中研院的醣分子，都是受「老闆們」指示，並不清楚雙方簽署MOU（合作備忘錄）的詳細內容，但「老闆們」是誰已經不記得。

林侑蓁是台大化學碩士，中研院副研究員吳宗益是她的老師，林研究所畢業後，就進入浩鼎工作，在浩鼎案中，她負責替浩鼎去中研院索取測試所需的醣分子。

林侑蓁證稱，她雖然沒有看過MOU，但聽浩鼎的副總曾毓俊提過，所以在她的認知中，老闆們指示她拿醣分子，才會找中研院技轉主持人吳宗益索取，依據就是MOU中約定的10克，並不知道當時契約還沒簽成，但時隔已久，且當時老闆們有好幾個，是誰指示的已經忘記了。

林侑蓁表示，因為潤雅公司是浩鼎的製造商，與中研院簽署MOU是以潤雅名義，不過醣分子還是由浩鼎拿取；她分兩次共拿了4.66克的醣分子回浩鼎測試，但因副產物太多，根本無法使用，全都退回中研院請他們再純化。

檢方起訴指出，張念慈為取得翁啟惠的醣分子酵素合成法技術，2011年企圖以1500張浩鼎技術股行賄，最後僅達成期約賄賂，隔年12月再以3000張浩鼎股票行賄，翁以女兒帳戶為人頭收受，並同意張派員進入中研院學習，無償交付4.66克醣分子，但翁解釋他以創作者提供建議，與院長身分無關，張念慈也否認行賄，指股票是翁用自有資金認購。