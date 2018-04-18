得不償失！他開妻車攬客賺100 被罰10萬、扣照、扣牌

男開妻車攬客賺100元，被罰10萬扣照，害車主妻被扣牌。（記者陳文嬋翻攝）

2018-04-18 12:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄區監理所查獲白牌車群組攬客，由陳男駕駛妻子的自小客車，違法以白牌車載客，只賺100元卻被開罰10萬元，還吊扣駕照4個月，陳妻是車主也受波及，被扣牌4個月。

白牌車設立line叫車群組躲避查緝，高市2處監理所今年取締白牌車共19件，總計開罰170萬元，隨著清明連假即將到來，高雄區監理所加強取締白牌車違規營業，以確保民眾權益。

高雄區監理所會同警方等相關單位，於鳳山區國泰路稽查白牌車，查獲陳姓男子以群組攬客，駕駛妻子名下的自小客車違法載客。

監理所說，陳男只賺車資100元，查獲違法開罰10萬元，吊扣駕照4個月，陳妻因是車主，被吊扣車牌4個月，陳男被查獲雖否認違法，強調自己是合法兼差，但仍認定是非法攬客，實在得不償失。

監理所指出，陳男違反依公路法規定，未經申請核准，經營汽車運輸業，可開罰10萬至100萬元，由於他是第一次違規，依法開罰10萬元。

所長梁郭國表示，合法計程車司機領有合格營業執照，也有保險，民眾搭乘白牌車，萬一發生交通事故恐投訴無門，呼籲民眾搭乘合法交通工具，勿搭乘違法白牌車，才能維護自身權益。