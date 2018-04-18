2歲女童遭親媽與同居人毒打 雙腿被打到皮開肉綻

從照片看起來一家人相當幸福，未料女童竟慘遭親母與同居人家暴。（圖擷自爆怨公社）

2018-04-18 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕又有女童遭親生母親和同居人家暴！

有網友在臉書不公開社團「爆怨公社」PO上幾張照片，由照片可見，還包著尿布的2歲女童，雙腿疑似被棍子、藤條等棒狀物打到嚴重淤青，身上傷口顏色有紅有紫，應是慘遭多次毒打。

網友表示，事發地點位於嘉義灣橋，施暴者是女童的親生媽媽和其同居人，當時他們向社會局謊稱女童不願吃飯而哭鬧才打人；但調查後發現，是因為女童發高燒，身體不適才不願吃飯；但母親與同居人都沒查覺也沒帶女童去看病，甚至罰她2天不吃不喝！目前社會局已將女童安置，將帶她去驗傷。

網友看了照片都相當憤怒，紛紛留言痛斥「這樣的媽媽還為人母親嗎？」「孩子不是大人的出氣筒」、「自己小孩都能打成這樣的人，不是什麼好東西！」「看照片明明很愛孩子！」原PO也在該貼文透露2人資訊，但目前女方已將臉書關閉。

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女童的雙腿被打到多處瘀青。（圖擷自爆怨公社）

女童的雙腿被打到多處瘀青。（圖擷自爆怨公社）