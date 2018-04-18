直銷公司非法吸金超過40億 負責人收押

2018-04-18 12:36

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市榮騰網路行銷股份有限公司負責人陳為榮，涉嫌從西元2014年2月起透過多層次傳銷方式，吸引民眾投入資金購買汽車等動產、不動產，估計吸金超過40億元，桃園檢方接獲檢舉，今天聲押陳為榮與公司多位幹部。

榮騰網路行銷有限公司以經營網路商城等名義，吸引民眾投資，檢方說，陳為榮（55歲）等公司幹部向民眾佯稱，只要每個月投資4200元、投資3年，等到7年後就能分得350萬元紅利，獲利超過23倍。

另外，陳為榮等人也假稱民眾只要投資97萬元買車，再透過拉攏其他民眾也買車，就能獲利，最多甚至可以賺到420萬元，檢方說，陳為榮以「母球、子球、公球」的觀念，向民眾洗腦，估計吸收了超過40億元的資金。

投資民眾未收到陳為榮應允的紅利，向桃園檢方檢舉，桃園地檢署檢察官吳靜怡、黃榮德、陳貞卉、呂象吾、黃柏嘉、陳錦宗、廖榮寬、李雅雯、郭書綺搜索桃園、高雄、宜蘭、台中等22處，帶回50人偵訊，並查扣證物與現金110萬元，依違反證券交易法、銀行法、多層次傳銷管理法偵辦。

檢方訊後向法院聲請羈押陳為榮、黃唯品、巫政陞、李秉鴻等人，陳宥騏、劉宜珊、黃淑芬、徐瑋勵、林明輝等人分別以5到30萬元不等金額交保，另外，榮騰網路行銷股份有限公司的98個金融帳戶、房地23筆，檢方也已向法院聲請扣押獲准，以保全日後追徵程序。