瑞芳分局疑貪瀆案情擴大 三峽分局長林泰裕被約談

新北市警察局三峽分局長林泰裕（左）擔任瑞芳分局長期間，其下屬偵查隊長林國雄涉及私募義行顧問費並挪用，基隆地檢署今天搜索瑞芳分局、約談林國雄、林泰裕。（記者吳仁捷翻攝）

2018-04-18 12:26

〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕基隆地檢署偵辦新北市警察局瑞芳分局前隊長林國雄被控挪用、私募義刑顧問費，被檢舉到新北警察局後，林員以將費用用在支應時任分局長的林泰裕、檢警合作聯繫餐會上，當時警察局仍在釐清林員涉案情節，除將在2月14日先將林拉下為非主管，並暗中配合檢方自清；而曾任瑞芳分局長、現任三峽分局長林泰裕，傳出也被約談，釐清全案。

據了解，林泰裕出身後勤等專業單位，派任新北市警察局交通大隊長後，搞出一些到校園護花等看似創新、為民服務的勤務，博得好感度；據知情人士透露，林泰裕喜好結交各方朋友，初任瑞芳期間，友人來訪，他多會找時任偵查隊長的林國雄出席，林國雄就從私募的義刑顧問費中，支應分局長的邀宴所需。

瑞芳警分局偵查隊義刑當時向市警局檢舉，林姓隊長任職期間，私下對外招募義刑顧問費，作為破案或應付分局長、檢警聯誼餐費等所需，但義刑幹部認為，隊長私下找顧問收取贊助，完全沒經過義刑，不但不尊重義刑，金流也沒入義刑的帳，破壞長年間義刑與偵查隊間的默契與互動，事情因而被爆料。

記者致電林泰裕，林泰裕電話轉接語音信箱，無法取得其回應；三峽警分局回應，林泰裕只是配合調查。