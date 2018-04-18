通緝犯拒捕逃逸撞5車 躲進飯店休息室被警辣椒水「噴」出

2018-04-18 12:03

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市一名身揹通緝罪的20歲何姓男子，前晚7時許與女友相約在新北市板橋區吃飯，但就在路邊等女友期間遭到巡邏警員盤查，何男擔心身分曝光，當場加速逃逸，逃逸過程在鬧區內失控衝撞1輛汽車、4輛機車，造成2名騎士受傷送醫，何男雖逃進飯店的員工休息室躲藏，但最終仍被警員噴射辣椒水壓制逮捕。

警方調查，家住新北市五股區的何男是名妨害兵役罪通緝犯，前晚7時許，他跟女友約在板橋吃飯，何男擔心路上被警方盤查，開著前老闆的汽車，還掛上註銷的車牌上路。

海山分局表示，當時巡邏警網經過板橋民族路129巷口時，察覺該輛停在路邊的小轎車有異狀，車身、車牌、車籍資料不符，主動上前盤查，沒想到對方馬上加速逃逸，警員馬上尾隨並呼叫支援警網加入圍捕。

逃逸過程中先後撞上4輛機車、1輛汽車，造成2名機車騎士受傷，所幸2人傷勢輕微，無生命危險，他最後逃進板橋凱薩飯店地下4樓停車場，跑到員工休息室內躲藏。

圍捕警方趕抵現場後，因擔心對方持有殺傷力武器，不敢貿然攻堅，立即找來支援警力手持防彈盾牌，在開門的瞬間朝房內噴灑辣椒水噴霧，將何男反鎖在內，直到聽見何男不斷地咳嗽，確認其無抵抗能力後入內逮人。

偵訊時何男供稱，因為身揹通緝罪，害怕被捕後須入監服刑，才會死命逃跑，警訊後依通緝罪嫌將他移送歸案。